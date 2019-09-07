Вышинский готов вернуться в Киев на суд
Кирилл Вышинский готов вернуться на Украину, чтобы доказать свою невиновность. Прибывший в Москву из Киева в рамках обмена удерживаемых лиц журналист днем 7 сентября дал интервью телеканалу «Россия-24» .
«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность» , – заявил глава РИА Новостей на Украине.
По его словам, следующее заседание по его делу назначено на 16 сентября.
На вопрос о самочувствии журналист ответил так:
«Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье, а я думаю о тех эмоциях, которые переношу. О здоровье я подумаю чуть попозже. Как говорила Скарлетт О'Хара – завтра. А сейчас я наполнен адреналином. Во мне все бурлит, и я вообще, честно скажу, за последние недели никогда так не нервничал».
Коллегу во Внуково встречали генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и журналистка телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева.
Справка:
Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины, Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозило тюремное заключение сроком до 15 лет.