КАД перед вантовым мостом стоит. Потрудились создать затор сразу девять автомобилистов

«Бордовая» пробка образовалась на внутреннем кольце возле вантового моста в Петербурге днём 7 сентября. Стоят уж два часа, осталось, возможно, не меньше – впереди авария на девять машин.

Об аварии сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Автомобилисты столкнулись около полудня, обошлось без пострадавших. Кто стал зачинщиком ДТП, пока разобраться не удалось. Из-за столкновения вовремя к местам назначения не успели не только сами участники аварии, но и все, кто ехал за ними.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», спустя два часа после столкновения на дороге серьёзная пробка, она тянется от развязки с «Колой» до Новосаратовки.