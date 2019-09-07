В штаб Навального в Петербурге приехали полиция и Следственный комитет. Ищут бюллетени для вброса

Десант из сотрудников правоохранительных органов высадился в штабе Навального на Вознесенском проспекте в Петербурге днём 7 сентября. Вход в туалет охраняет человек в очках и маске.

Как рассказала «Фонтанке» заместитель начальника штаба Ольга Гусева, свой визит сотрудники полиции объяснили вызовом через телефон «02». Якобы кто-то сообщил, что оппозиционеры готовят бюллетени для вброса на выборах.

«Сейчас всех потихоньку уводят, в штабе было где-то 10-15 человек. Видимо дальше будут проводить обыск», – отметила активистка.

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Гусева также добавила, что среди полицейских есть сотрудники центра «Э» и девушка в майке с надписью «Следственный комитет». По её словам, вместе с полицией приехал «странного вида» молодой человек, на голове у него капюшон, на глазах очки, а на носу медицинская маска. Персонаж стоит перед входом в туалет в окружении правоохранителей, туда никого не пускают.