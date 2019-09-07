Самолет с вернувшимися из заключения на Украине россиянами приземлился в Москве

Спецборт Ту-204 летного отряда «Россия» только что совершил посадку в аэропорту Внуково. Он доставил на родину 35 россиян, вернувшихся в РФ в рамках обмена с Киевом.

«Спецборт с обмениваемыми гражданами РФ прибыл в московский аэропорт Внуково», – сообщает 7 сентября ТАСС.

Это подтверждается и данными сервиса Flightradar. Борт сел во Внуково в 13:28 по московскому времени.

Факт состоявшегося обмена подтвердила и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, заверив, что «взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось».

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Украинцев и россиян обменяли по схеме 35х35. Часть участников обмена помилованы, остальные формально остаются фигурантами уголовных процессов.

Самолет, на котором вернулись домой украинцы, также сел в Борисполе. Его встречают президент страны Владимир Зеленский и руководители силовых ведомств.

Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.

В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать. Списки до сих пор не опубликованы.

Тем не менее, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11. Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.

В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.