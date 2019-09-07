Конопатый юнец обхитрил лысого электрика. Мальчишка выпросил велосипед покататься, да так и не вернул

Отзывчивый житель Петербурга не смог отказать веснушчатому подростку в просьбе покататься на его велосипеде в Южно-Приморском парке. Подвоха от мальчика мужчина не ожидал.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, с подростком на вид около 12 лет житель Петербурга познакомился около шести часов вечера 5 числа. Конопатый мальчишка восхитился велосипедом BMX и попросил прокатиться, отказать ему 43-летний электрик не смог. Ожидание неподалеку от 27 дома по Петергофскому шоссе затянулось, домой возвращаться петербуржцу пришлось пешком. Примерно сутки он размышлял над заявлением в полицию, в итоге указал приметы подростка. Кроме веснушек, ему запомнились светлые волосы и оранжевая майка и ущерб – 23 тысячи рублей.