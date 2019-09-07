Омбудсмен: Путин помиловал 11 человек, Зеленский - 16

Первый украинский омбудсмен Нина Карпачева раскрыла подробности состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

«В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек», – цитирует 7 сентября Карпачеву «Интерфакс».

По ее словам, в списке на возвращение на Украину 24 моряка, которых задержали в Керченском проливе (они не помилованы и должны будут участвовать в следственных действиях), и осужденный в РФ по обвинению в терроризме Олег Сенцов.

«Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована», – резюмировала омбудсмен.