Омбудсмен: Путин помиловал 11 человек, Зеленский - 16
Первый украинский омбудсмен Нина Карпачева раскрыла подробности состоявшегося обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
«В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек», – цитирует 7 сентября Карпачеву «Интерфакс».
По ее словам, в списке на возвращение на Украину 24 моряка, которых задержали в Керченском проливе (они не помилованы и должны будут участвовать в следственных действиях), и осужденный в РФ по обвинению в терроризме Олег Сенцов.
«Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована», – резюмировала омбудсмен.
Справка:
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал решение по обмену. Представлявший Украину на встрече с российским президентом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что это произойдет «в ближайшие дни».
Утром 7 сентября автобусы, где могут находиться украинские моряки для обмена, подъехали к Внуково-2, а к Борисполю отправился автобус с россиянами. При этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, также отправится в РФ. В это же самое время самолет летного отряда «Россия» вылетел на Украину. После полудня самолеты с удерживаемыми лицами вылетели обратно.