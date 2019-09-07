Зеленский и Аваков приехали в Борисполь, чтобы встретить обменянных у РФ

Украинских граждан, которые возвращаются в Киев в рамках обмена с Россией, будут встречать в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь.

Об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую. Первыми в Борисполь приехали министр внутренних дел Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов, чуть позже – президент страны Владимир Зеленский.

«В аэропорт «Борисполь» приехал Зеленский», – сообщает телеканал «Громадське».

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В аеропорт "Бориспіль" приїхав Зеленський pic.twitter.com/bRDaRmmHCm — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Кто будет встречать россиян, пока неизвестно. Борт, на котором они летят, уже в воздушном пространстве РФ.

Президент Владимир Путин в данное время принимает участие в Дне города в Москве.