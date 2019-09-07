Обмен состоялся: самолеты с украинцами и россиянами вылетели из Внуково и Борисполя

В московском аэропорту Внуково несколько минут назад взлетел самолет, который доставит в Киев граждан Украины, участвующих в процедуре обмена.

Одновременно из Борисполя взял курс на Москву борт отряда «Россия». На нем летят домой освобожденные россияне. В их числе главред РИА Новости на Украине Кирилл Вышинский, работавший в петербургском аграрном университете Игорь Кимаковский. Последний был задержан на Донбассе летом 2015 года.