СМИ: Киев выдал РФ важного свидетеля по делу сбитого «Боинг-777»
В самолете, который вывозит удерживаемых на Украине россиян из Киева, находится экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах.
«На борту российского самолета – Владимир Цемах», – сообщает 7 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на находящегося в аэропорту Борисполь журналиста Александра Коца.
Наши возвращаются. Уже летят. pic.twitter.com/NdcmblWdu5— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 7, 2019
Официального подтверждения этой информации нет. Более того, в списке на обмен, который публикуют СМИ, фамилии Цемах тоже нет. Однако журналисты пишут, что он «в каком-то отдельном списке».
Зато точно на свободе главред «РИА Новости на Украине» Кирилл Вышинский и Игорь Кимаковский, работавший в петербургском аграрном университете.
Накануне обмена, 5 сентября, киевский суд освободил из-под ареста экс-командира ПВО ДНР Цемаха, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 в Донбассе. При этом до конца не было понятно, попадет ли он в списки обмена удерживаемыми лицами или нет. Так, украинская прокуратура заверила, что у нее нет такой информации. При этом, как сообщает издание «Страна.ua», освобождение Цемаха и его возможный обмен вызвали «шквал эмоций» на Украине.
Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию https://t.co/4PnxHvwZi3 pic.twitter.com/3PIzyEo4bG— РИА Новости (@rianru) September 7, 2019
Железный Зэк Игорь Кимаковский летит домой)https://t.co/keF8PdQFMl pic.twitter.com/TFhnvg4HOt— Александр Коц (@sashakots) September 7, 2019
Справка:
Владимир Цемах был арестован в начале июля 2019 года. Он командовал ПВО рядом с городом Снежное, где упал лайнер, однако должность получил через три месяца после катастрофы. Цемах обвиняется по статье УК Украины «Создание террористической группы или террористической организации». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее группа евродепутатов попросила президента Украины Владимира Зеленского не выдавать Цемаха России. Голландская прокуратура также обратилась к Украине с просьбой не включать экс-командира в обменные списки и просит о возможности допросить его.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В июне Международная следственная группа назвала имена подозреваемых в крушении самолёта трёх россиян и одного гражданина Украины. Владимира Цемаха среди них не было.