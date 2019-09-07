СМИ: Киев выдал РФ важного свидетеля по делу сбитого «Боинг-777»

В самолете, который вывозит удерживаемых на Украине россиян из Киева, находится экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах.

«На борту российского самолета – Владимир Цемах», – сообщает 7 сентября издание «Страна.ua» со ссылкой на находящегося в аэропорту Борисполь журналиста Александра Коца.

Официального подтверждения этой информации нет. Более того, в списке на обмен, который публикуют СМИ, фамилии Цемах тоже нет. Однако журналисты пишут, что он «в каком-то отдельном списке».

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Зато точно на свободе главред «РИА Новости на Украине» Кирилл Вышинский и Игорь Кимаковский, работавший в петербургском аграрном университете.

Накануне обмена, 5 сентября, киевский суд освободил из-под ареста экс-командира ПВО ДНР Цемаха, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 в Донбассе. При этом до конца не было понятно, попадет ли он в списки обмена удерживаемыми лицами или нет. Так, украинская прокуратура заверила, что у нее нет такой информации. При этом, как сообщает издание «Страна.ua», освобождение Цемаха и его возможный обмен вызвали «шквал эмоций» на Украине.