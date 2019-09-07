Лысых в спортивном ищут на юге Петербурга. Жертвами пали липы

Восемь лип уничтожены на проспекте Ленина в Красном Селе ночью 6 сентября. Садовники гибель деревьев оценили почти в 40 тысяч рублей.

Как сообщает региональное управление МВД, первой в полицию обратилась жительница 88-го дома по проспекту Ленина. Она рассказала, что около часа ночи по улице прошла компания, по пути уничтожая деревья. По данным «Фонтанки», женщина запомнила приметы троицы – все они были молодыми, лысыми и в спортивных костюмах.

Утром с заявлением обратилась сотрудница садово-паркового хозяйства Красносельского района. Она уточнила, что полностью уничтожены восемь деревьев, ещё одно вырвано из земли. Липы были посажены в 2017 году, ущерб указан как 38 тысяч рублей.