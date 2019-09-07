Задержанных в Керченском проливе украинских моряков освободят под личное поручительство омбудсмена Денисовой

Адвокат рассказал о деталях процедуры обмена 24 украинских моряков, обвиняемых в нахождении в территориальных водах России.

«Что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство [уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы] Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов», – цитирует 7 сентября заявление адвоката Николая Полозова ТАСС.

При этом юрист не смог рассказать, как именно будут проходить дальнейшие следственные действия в отношении моряков.

Ранее Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных, куда включили и экипажи задержанных судов. Отправку моряков на родину в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой подтвердил и адвокат Марк Фейгин.