Задержанных в Керченском проливе украинских моряков освободят под личное поручительство омбудсмена Денисовой
Адвокат рассказал о деталях процедуры обмена 24 украинских моряков, обвиняемых в нахождении в территориальных водах России.
«Что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство [уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы] Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов», – цитирует 7 сентября заявление адвоката Николая Полозова ТАСС.
При этом юрист не смог рассказать, как именно будут проходить дальнейшие следственные действия в отношении моряков.
Ранее Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных, куда включили и экипажи задержанных судов. Отправку моряков на родину в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой подтвердил и адвокат Марк Фейгин.
Справка:
Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 года. Три корабля ВМС Украины, по утверждению ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупредительные сигналы. В итоге с применением огня суда были захвачены, моряки арестованы. Киев назвал действия Москвы агрессией. Россия настаивает, что со стороны Украины была предпринята провокация.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал решение по обмену. Представлявший Украину на встрече с российским президентом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что это произойдет «в ближайшие дни».
Утром 7 сентября автобусы, где могут находиться украинские моряки для обмена, подъехали к Внуково-2, а к Борисполю отправился автобус с россиянами. При этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, также отправится в РФ. В это же самое время самолет летного отряда «Россия» вылетел на Украину.