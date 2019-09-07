Россиянин Гаджиев не включен в список обмена. Адвокат считает это попыткой дискредитировать Зеленского

Адвокат удерживаемых на украинской территории россиян Валентин Рыбин заявил, что в список обмена не включен осужденный на 15 лет за «участие в определенных вооруженных силах провозглашенных республик» Руслан Гаджиев.

«Гаджиева так не и доставили в пункт сбора», – цитирует 7 сентября заявление Валентина Рыбина ТАСС.

По его словам, президенту Владимиру Зеленскому «не подали этого человека на помилование». Рыбин полагает, что это «попытка дискредитировать главу государства».

Ранее адвокат уже говорил, что Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева. Точного списка обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой до сих пор нет. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заверил, что Россия готова выдать осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова. Его коллега Марк Фейгин настаивает на передаче Киеву 24 моряков и еще 11 человек.