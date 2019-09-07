В Шушарах дымящая в подвале проводка выгнала на улицу 100 человек

Жилой дом высотой в 24 этажа пришлось эвакуировать спасателям в Пушкинском районе Петербурга утром 7 сентября. Дым прошёл через здание насквозь.

Как сообщает региональное управление МЧС, сперва поступило сообщение, что в Вилеровском переулке, 6, горит квартира, а сильный дым скопился на уровне 17-24 этажей. Позже стало ясно, что виной тому короткое замыкание в подвале. Аккумуляторы и провода между подвалом и первыми двумя этажами загорелись, общая площадь пожара составила 7 кв. м. Разбудить и отправить на улицу пришлось сотню человек.

К 11 утра спасатели закончили работы по тушению пожара. Очевидно, дом на некоторое время останется без электричества.