Адвокат сообщил о включении Сенцова в список обмена между Россией и Украиной
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, станет участником процедуры обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, утверждают адвокаты. Точного списка до сих пор нет.
«13 мая Сенцову, а также Геннадию Афанасьеву, Александру Кольченко и Алексею Чирнию было предъявлено обвинение в создании террористического сообщества. Сенцову было назначено 20 лет лишения свободы, остальным по 7-10 лет... Александра Кольченко защищала адвокат Светлана Сидоркина. Алексея Чирния защищал адвокат Илья Новиков. Вместе с Сенцовым они, предположительно, в настоящее время на пути к освобождению», – рассказал 7 сентября в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Точного списка тех, кто участвует в процедуре обмена, пока нет. Так, «Лента.ру» сообщила о 12 российских гражданах, а РИА Новости настаивает, что на родину из Киева летят 33 человека.
При этом адвокат Марк Фейгин 7 сентября написал в Тwitter, что Украине выдадут 24 моряка и еще 11 человек, среди которых есть и Сенцов.
Ранее руководитель группы адвокатов Николай Полозов заявил изданию «Страна.ua», что арестованные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки могут принять участие в обмене.
??Фото от Кирилла Вышинского. Аэропорт Борисполь. Перед вылетом.— RT на русском (@RT_russian) September 7, 2019
Фото Ruptly pic.twitter.com/1kdAMDCBzC
Справка:
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал решение по обмену. Представлявший Украину на встрече с российским президентом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что это произойдет «в ближайшие дни».
Утром 7 сентября автобусы, где могут находиться украинские моряки для обмена, подъехали к Внуково-2, а к Борисполю отправился автобус с россиянами. При этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, также отправится в РФ. В это же самое время самолет летного отряда «Россия» вылетел на Украину.