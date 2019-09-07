Адвокат сообщил о включении Сенцова в список обмена между Россией и Украиной

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, станет участником процедуры обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, утверждают адвокаты. Точного списка до сих пор нет.

«13 мая Сенцову, а также Геннадию Афанасьеву, Александру Кольченко и Алексею Чирнию было предъявлено обвинение в создании террористического сообщества. Сенцову было назначено 20 лет лишения свободы, остальным по 7-10 лет... Александра Кольченко защищала адвокат Светлана Сидоркина. Алексея Чирния защищал адвокат Илья Новиков. Вместе с Сенцовым они, предположительно, в настоящее время на пути к освобождению», – рассказал 7 сентября в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Точного списка тех, кто участвует в процедуре обмена, пока нет. Так, «Лента.ру» сообщила о 12 российских гражданах, а РИА Новости настаивает, что на родину из Киева летят 33 человека.

При этом адвокат Марк Фейгин 7 сентября написал в Тwitter, что Украине выдадут 24 моряка и еще 11 человек, среди которых есть и Сенцов.

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Ранее руководитель группы адвокатов Николай Полозов заявил изданию «Страна.ua», что арестованные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки могут принять участие в обмене.