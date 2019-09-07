«Назвать все имена, даже если на это уйдут годы». В Петербурге вновь прочитают списки жертв блокады

Списки погибших в дни блокады Ленинграда прочитают в Петербурге 8 сентября – в День памяти жертв беспрецедентной осады города. Организатор акции – «Комитет 8 сентября» – призывает жителей Северной столицы принять участие в чтениях.

Читать имена начнут с полудня во всех районах города - в музеях, храмах, школах, библиотеках и даже на станции скорой помощи. На День памяти можно приходить со своими списками родных и близких, чьи жизни унесла война, а можно читать списки, которые дадут на месте.

«Наша задача – назвать все известные имена погибших, даже если на это уйдут годы», – убеждены в «Комитете 8 сентября».

Организаторы просят по возможности заранее зарегистрироваться на сайте.

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Некоторые площадки проводят к чтениям дополнительные события, например, в Доме журналиста в 17:00 театр-студия «Два крыла» покажет спектакль «Голоса» по «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

Ранее о том, зачем нужны чтения, «Фонтанке» рассказывал инициатор акции Лев Лурье.