Тяготеющий к гангстерскому петербуржец вывез в лес и избил знакомого инвалида

Врачи Александровской больницы латают угодившего под тяжёлую руку соседа. Молодому человеку пришлось прокатиться на BMW до Сестрорецка, обратно его везла скорая.

Как стало известно «Фонтанке», разговор между двумя молодыми людьми не задался около двух часов дня 6 сентября. 23-летний петербуржец со второй группой инвалидности подошёл к своему 20-летнему знакомому. Тот практически сразу затолкал его в машину и с Мебельной улицы в Приморском районе устроил получасовую поездку в Курорт. Под Сестрорецком он его избил, забрал всё, что было в карманах, и уехал.

2-я группа инвалидности присваивается больным, которые практически не могут обходиться без посторонней помощи.

Судя по странице обидчика в соцсети, к криминальному он стремится с малолетства. Ещё школьные фотографии сопровождаются суровым взглядом и направленным в кадр дулом пистолета.