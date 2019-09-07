Самолет летного отряда «Россия» летит на Украину. Он может забрать россиян для обмена

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 вылетел из столичного Внуково и сейчас пролетает над территорией Украины.

По данным сервиса Flightradar, свой полет борт начал в 9:20, а его место назначения неизвестно. Судя по траектории, конечной точкой будет Киев.

Утром 7 сентября автобусы, где могут находиться украинские моряки для обмена, подъехали к Внуково-2, а к Борисполю отправился автобус с россиянами. При этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, также отправится в РФ.

Точные списки участников обмена не публиковались.