Киселев: Вышинский вылетает из Киева в Москву
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.
Об этом со ссылкой на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева сообщает РИА Новости.
Ранее сам Вышинский говорил, что не хотел бы участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, так как для обмена выбирают «тех, кто уже осужден, кто признал свою вину», а он этого не делал. Его отпустили на днях из-под ареста, но не сняли обвинение в госизмене.
Справка:
Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины, Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозило тюремное заключение сроком до 15 лет.