Киселев: Вышинский вылетает из Киева в Москву

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.

Об этом со ссылкой на гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева сообщает РИА Новости.

Ранее сам Вышинский говорил, что не хотел бы участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, так как для обмена выбирают «тех, кто уже осужден, кто признал свою вину», а он этого не делал. Его отпустили на днях из-под ареста, но не сняли обвинение в госизмене.