Автобусы с, предположительно, украинскими моряками подъезжают к Внуково-2. На пути к Борисполю - автобус с россиянами
Два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинские военные, нарушившие российскую границу, утром 7 сентября покинули следственный изолятор «Лефортово».
Об этом сообщает РИА Новости.
По информации RT, транспорт уже на подъезде к аэропорту «Внуково-2».
Одновременно в Киеве к аэропорту «Борисполь» подъезжает автобус, предположительно, с удерживаемыми на Украине россиянами.
Напомним, Москва и Киев ведут переговоры об обменен осужденными с конца лета. Вчера украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об освобождении которых ведут две страны. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку.
Справка:
25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело, 24 моряка были арестованы.