Автобусы с, предположительно, украинскими моряками подъезжают к Внуково-2. На пути к Борисполю - автобус с россиянами

Два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинские военные, нарушившие российскую границу, утром 7 сентября покинули следственный изолятор «Лефортово».

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации RT, транспорт уже на подъезде к аэропорту «Внуково-2».

Одновременно в Киеве к аэропорту «Борисполь» подъезжает автобус, предположительно, с удерживаемыми на Украине россиянами.

Напомним, Москва и Киев ведут переговоры об обменен осужденными с конца лета. Вчера украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об освобождении которых ведут две страны. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку.