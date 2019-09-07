Спасите сердечко Сони

У семимесячной Сони сложный врождённый порок сердца, который требует срочного хирургического вмешательства – состояние девочки ухудшается с каждым днём. Помочь малышке могут петербургские медики. Однако для Сони лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Соня Петросян, 7 месяцев.

Сложный врождённый порок сердца.

Спасёт операция. Не хватает 723 011 руб.

«Состояние дочки ухудшается с каждым днём: она слабеет, тяжело дышит. И всё из-за сложного порока сердца – у Сони поменялись местами предсердия под желудочками. Положение усугубляется ещё и тем, что у дочки есть отверстие в межжелудочковой перегородке, что приводит к нарушению циркуляции крови. Сердце и лёгкие работают с огромной нагрузкой. Без операции Соня не справится.

Мы живём в Ереване, местные врачи помочь дочке не могут – им ещё ни разу не удавалось спасти малышей с таким диагнозом. Поэтому мы с женой обратились в Детскую городскую больницу №1 Санкт-Петербурга, у врачей которой большой опыт проведения сложных кардиоопераций. Там Соню обследовали, после чего подтвердили диагноз. Отделы сердца уже увеличены, дырочка между желудочками тоже растёт. Необходимо как можно скорее провести операцию по закрытию дефекта перегородки!

Но и это ещё не всё: врачи говорят, что в ходе операции у дочки может возникнуть атриовентрикулярная блокада сердца, поэтому также необходимо приобрести электрокардиостимулятор. Всё это для нас платно, так как у Сони нет российского гражданства. Я вынужден обратиться к вам за помощью. Нам не по силам собрать такую сумму – воспитываем двоих детей, жена в декретном отпуске. Прошу, помогите!» Арсен Петросян, Ереван, Армения.

Андрей Цытко, кардиолог ДГБ №1 (Санкт-Петербург):

«У Сони корригированная транспозиция магистральных сосудов, выраженная лёгочная гипертензия, недостаточность кровообращения. Требуется срочное хирургическое лечение по закрытию дефекта межжелудочковой перегородки. Риск операции высокий – возможно, потребуется установка электрокардиостимулятора».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".