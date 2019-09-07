"Фёдор" с нами. Робот-андроид вернулся на Землю

Сделанный в Петербурге робот-андроид "Фёдор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме! pic.twitter.com/kaWEputuKi — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 сентября 2019 г.

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Фёдором" совершил успешную посадку в 00.32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", – говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

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Отмечается, что спускаемый аппарат после приземления находится в вертикальном положении и взят под охрану.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.