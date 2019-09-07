Даниил Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, вышел в финал турнира. В полуфинале открытого чемпионата США он в трех сетах обыграл болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

В финале первая ракетка России встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Маттео Берреттини (Италия, 24).

Напомним, уже выходом в полуфинал Медведев пополнил список достижений российских теннисистов на этом турнире, который не случался с 2010 года.