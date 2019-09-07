Черчесов о возможном вызове Кокорина и Мамаева: «Вычеркивать кого-то из жизни — самое худшее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил возможный вызов в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба, напомним, выйдут на свободу по УДО через десять дней.

"Рад, что они освободились. Я не часто говорил на эту тему. Уже тогда сказал, что слишком строго к ним подошли, хоть они и нарушили общественный порядок. Давайте дождемся, когда они придут в нормальное состояние и начнут играть. На ваших глазах мы никогда ни от кого не отказались. Все мы люди, все мы ошибаемся. Вычеркивать человека из жизни – самое худшее. Я на эту тему не говорил не потому что не хотел, а потому что не видел смысла", – сказал главный тренер сборной на послематчевой пресс-конференции сборных Шотландии и России.

Напомним, в этой встрече группового этапа чемпионата Европы 2020 года российския национальная команда одержала важнейшую победу, на гостевом поле со счетом 2:1. Оба гола за сборную России забили игроки петербургского "Зенита" – Артём Дзюба и Юрий Жирков.