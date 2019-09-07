Индия потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" незадолго до прилунения

Индия незадолго до запланированного прилунения посадочного модуля "Викрам" потеряла связь с аппаратом, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван.

"Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас ведется анализ данных", – сказал Сиван. Трансляция его выступления велась на сайте ISRO.

По задумке индийского космического агентства, посадка "Викрама" на Луне должна была состояться в 01.52 субботы (23.22 мск).