Деревня на окраине Ленобласти осталась без врача и, как следствие, без избирателей

Жители Лидского сельского поселения Ленинградской области объявили ультиматум районным властям. Они не пойдут на выборы, пока им не вернут единственного врача.

Как сообщает издание 47News 6 сентября, разбираться с бунтом придётся главе Бокситогорского района Сергею Мухину. Именно на его фамилию жители поселения, по сути объединяющего 33 растянувшиеся на 125 км деревни, написали заявление-ультиматум. Жители отказываются голосовать до тех пор, пока будет продолжаться «бездействие в сфере медицинского обслуживания и социальных вопросов жителей поселения». Речь о том, что с приходом осени на три тысячи населения не осталось ни одного врача. Последним и, по сути, единственным за последние три десятка лет был Сергей Маркелов.

Уйти с работы и уехать в родную Ивановскую область ему пришлось после того, как в федеральном бюджете и соответствующей программе для него так и не нашлось жилья.

Как рассказал изданию сам доктор, «добила» его история с домом, который правильней было бы назвать сараем – из всех удобств в нем только электричество, нет даже привычного городским жителям унитаза. Программа позволяла выделить деньги и выкупить под нужды доктора здание, но в его доработку Маркелову пришлось бы вложить почти столько же. При этом в собственность жилище оформить программа «Земский доктор» не позволяет, освободить дом пришлось бы за три года с момента увольнения, даже если оставить службу пришлось бы по состоянию здоровья.

Сейчас обслуживать население деревень остались только работники со средним медицинским образованием – медсестра и фельдшер. До ближайшей больницы ехать около 80 километров. Никакого сообщения с ней, кроме как нанять автомобиль, в поселении нет.