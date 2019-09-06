Дзюба и Жирков помогли сборной России одержать волевую победу над Шотландией

Сборная России по футболу одержала важную победу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. В пятницу, 6 сентября, в Глазго россияне обыграли Шотландию со счетом 2:1.

Хозяева поля забили первыми. Уже на 10 минуте отличился Джон Макгинн. На 40 минуте Артему Дзюбе удалось сравнять счет. На 59 минуте сборную России вывел вперед автогол шотландского защитника Стивена О’Доннелла, который на 59 минуте из-за борьбы с Юрием Жирковым нечаянно протолкнул мяч в свои же ворота.

Благодаря этому успеху россияне закрепились с 12 очками на втором месте в группе I. Лидирует с 15 очками Бельгия. На третьем месте – Казахстан (7 очков), на четвертом – Шотландия (6), на пятом – Кипр (4), на шестом – Сан-Марино (0).

Следующим соперником России станет Казахстан. Игра пройдет 9 сентября в Калининграде. Начало в 21.45 по московскому времени.