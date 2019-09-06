МВД предлагает пустить подростков за руль, а для водителей грузовиков и автобусов поднять минимальный возраст

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», касающиеся допуска к управлению транспортными средствами. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В том числе законопроект предлагает разрешить несовершеннолетним управлять транспортными средствами категории «В» еще до достижения 18 лет. Правда, не в одиночку, а в сопровождении опутного водителя. Для этого подросток должен будет пройти обучение в автошколе и успешно сдать экзамен в ГИБДД. Условия для управления машиной, включая требования к сопровождающему, должно будет определить правительство РФ, сообщает 6 сентября пресс-служба МВД РФ.

Также документ предусматривает, что к управлению грузовиками и пассажирским транспортом водители будут допущены только при наличии стажа управления автомобилем категории «В». Кроме того, предлагается увеличить минимальный возраст для получения прав категории «D» до 24 лет, а категории «С» – до 21 года. Поменять иностранные права по этим категориям на российские можно будет только после прохождения профессионального обучения и сдачи экзаменов.

К управлению тяжелыми мотоциклами категории «А» предлагается допускать поэтапно, для чего документ вводит новою подкатегорию «А2» для мотоциклов с максимальной мощностью не более 35 киловатт и соотношением ее к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Права на эту категорию можно будет получить только после 18 лет, а на категорию «А» – уже после 20 лет при наличии двухлетнего стажа по «А2». После 24 лет водительский стаж уже не потребуется.

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Иностранные водительские права, согласно законопроекту, будут признаваться недействительными спустя полгода с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина России. Чтобы дать возможность поменять права на российские, эту норму предлагается ввести через полгода после официального опубликования закона.

Помимо этого, документ запрещает допускать к экзаменам и выдавать права лицам, не имеющим право управления транспортными средствами, в случае наличия факта «пьяной езды» или отказа от прохождения медосвидетельствования. Этот запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию – до истечения одного года.