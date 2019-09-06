Мощный смерч на Балтике попал на видео
Береговая охрана Юго-Западной Финляндии 6 сентября запечатлела на видео смерч в Балтийском море в районе архипелага.
Как рассказали в ведомстве, природное явление было зафиксировано в местечке Парайнен рядом с островом Атту. Свидетелями смерча стали пилоты патрульного самолёта Dornier 228-212.
.@rajaheko valvontalentokone Dornier oli t?n? aamuna n. kello 10 matkalla teht?v?lle, kun miehist? havaitsi trombin Paraisilla, l?hell? Atun saarta. Katso videolta t?m?n vaikuttavan #luonnonilmi?'n liikkeet! #Trombi #Parainen #rajaleko #valvontalento #s?? pic.twitter.com/m5JEX7Qlrc
— Merivartiosto – LSMV (@meriraja) September 6, 2019
В интервью финскому изданию Ilta-Sanomat лейтенант Юкка Пейтсала, выполнявший наблюдательный полёт, рассказал, что такого мощного смерча раньше не видел. По его оценкам, воронка в высоту достигала 300-400 метров. Она быстро развеялась, а потом начала собираться снова.
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