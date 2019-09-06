Мощный смерч на Балтике попал на видео

Береговая охрана Юго-Западной Финляндии 6 сентября запечатлела на видео смерч в Балтийском море в районе архипелага.

Как рассказали в ведомстве, природное явление было зафиксировано в местечке Парайнен рядом с островом Атту. Свидетелями смерча стали пилоты патрульного самолёта Dornier 228-212.

В интервью финскому изданию Ilta-Sanomat лейтенант Юкка Пейтсала, выполнявший наблюдательный полёт, рассказал, что такого мощного смерча раньше не видел. По его оценкам, воронка в высоту достигала 300-400 метров. Она быстро развеялась, а потом начала собираться снова.