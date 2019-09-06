Финляндия угостила петербуржцев ужином под открытым небом

Необычный званый ужин устроила Финляндия в Петербурге 6 сентября. Уже в третий раз Генеральное консульство Суоми организовало прием под открытым небом для жителей Северной столицы России.

Как рассказала генконсул Анне Ламмила, дипмиссия пригласила всех желающих на ужин в соцсетях, а после открытия регистрации был побит рекорд: брони разобрали за минуту с небольшим. Во дворе Дома Финляндии сумели разместить 120 гостей.

Тех, кто успел зарегистрироваться, угощал блюдами финской кухни повар генконсульства Томми Сувиниеми, а песнями развлекал ансамбль "Вярттина", который 7 сентября выступит на фестивале "Части света" в Юсуповском дворце. Кроме того, по финскому образцу был организован раздельный сбор мусора в пять контейнеров.

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Традиция собирать друзей Финляндии за ужином под открытым небом пришла из Хельсинки, где ежегодно в день города финны собираются за большим длинным столом на одной из центральных улиц. Всю и напитки они при этом приносят с собой.

Впервые мероприятие прошло в Петербурге в год столетия независимости Финляндии.