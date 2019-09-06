Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", – написал Укибай в Twitter.

Н?рс?лтан Назарбаев ж?мыс сапарымен Ресей Федерациясына келді pic.twitter.com/XizmKGVaCb — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 6 сентября 2019 г.

По его данным, в ходе визита Назарбаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит национальный павильон "Казахстан" на ВДНХ и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы.