Самая дешевая гостиница в Британии - заднее сиденье Nissan Juke

Всего 9 евро за ночь просит владелец «самой дешевой гостиницы во всей Британии». За такую сумму, конечно, не стоит ожидать особого комфорта, но все же заднее сиденье Nissan Juke в качестве спальни – это, наверное, уже слишком.

Однако именно такое предложение обнаружило издание Getaway на сервисе Airbnb. Пользователь сайта предлагает гостям ночлег внутри белого Juke, припаркованного на Beach Street в городке Ширнесс, графство Кент.

Автомобиль может быть по желанию гостя перепаркован ближе к пляжу, однако обычно он стоит перед воротами дома. За воротами, внутри палисадника, специально для гостя оборудованы «удобства» – портативный туалет и умывальник в специальной палатке.

В качестве преимуществ размещения в автомобиле в описании на Airbnb приводится «отдельный частный вход» и «запираемая спальня». Кроме этого, постояльцам предлагаются дополнительные подушки «для комфорта» и плечики для одежды. При этом среди опций нет кондиционера и радио, хотя вряд ли они отсутствуют в автомобиле. Наверное, просто хозяин не разрешает их включать.

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О себе хозяйка необычной гостиницы сообщает, что имеет диплом косметолога и спа-специалиста, и в данный момент работает в салоне красоты в Лондоне в качестве «специалиста по связям с клиентами». Airbnb пометил аккаунт владелицы белого Juke как «проверенный».

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