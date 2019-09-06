Какие улицы закроют и ограничат в ближайшие дни из-за ремонта и работ на коммуникациях

В конце текущей и начале следующей неделе введут ограничения движения на улице Маршала Говорова, в Басковом переулке, улице Гладкова и других. Продолжаются работы на улице Профессора Попова, а также стартовал ремонт путей на Серебристом бульваре.

Как сообщает ГАТИ Петербурге, до 20 сентября движение по Серебристому бульвару ограничено, с закрытием сквозного движения по проспекту Испытателей. АО «НИК» отремонтирует там трамвайные пути. Объезжать предполагается по проспекту Сизова, проспекту Королева, аллее Поликарпова, Туполевской улице, Коломяжскомй и Богатырскому

проспектам и Байконурской улице.

С 7 сентября по 19 ноября из-за работ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода закрывается направление движения по Баскову переулку от улицы Маяковского к улице Короленко. Объезд предусмотрен по улице Маяковского и Артиллерийской улице.

Из-за работ ОАО «Метрострой» по прокладке кабеля с 7 сентября по 22 октября будут поэтапно ограничивать и перекрывать движение на улице Новостроек, улице Маршала Говорова и улице Зенитчиков:

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с 7 по 13 сентября – ограничение движения по четной стороне улицы Новостроек от улицы Маршала Говорова до проспекта Стачек;

14 сентября – перекрытие нечетной стороны улицы Новостроек от улицы Маршала Говорова до проспекта Стачек;

с 15 по 24 сентября – ограничение движения по нечетной стороне улицы Новостроек у улицы Маршала Говорова;

с 20 сентября по 18 октября и 28 сентября – ограничение движения по улице Маршала Говорова от Краснопутиловской улицы до улицы Новостроек;

28 сентября – перекрытие нечетной стороны улицы Новостроек у дома 3/7 по улице Маршала Говорова;

с 14 октября по 22 октября – ограничение движения по улице Зенитчиков от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы.

С 9 сентября по 6 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по улице Гладкова от Севастопольской улицы до проспекта Стачек, без перекрестков. А с 20 по 24 сентября этот участок будет перекрыт. Объезд предусмотрен по Севастопольской и Оборонной улице, улице Губина, Промышленной улице, проспекту Стачек и Турбинной улице. Работы выполнит АО «ПО «Возрождение».

ПАО «Ленэнерго» продолжает прокладывать электрокабель на улице Профессора Попова. В связи с этим с 9 по 15 сентября будет закрыто направление движения по улице Профессора Попова от Вяземского переулка к улице Грота, перекрыт участок набережной реки Карповки от Барочной улицы до улицы Даля и ограничено движение по Барочной улице от Барочного моста до улицы Профессора Попова.

С 10 по 16 сентября из-за реконструкции газопровода, которую проводит ООО «ПетербургГаз», ограничат движение по улице Витковского от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, включая перекресток с проспектом Тореза, а также по проспекту Тореза у дома 77.

Также АО «ПО «Возрождение» отремонтирует дорогу в Спасском переулке. В связи с этим с 10 сентября по 12 октября движение по уастку от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова будет ограничено, а с 13 по 15 октября – закрыто.