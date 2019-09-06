"На кой *** нам нужна эта бумага?" Кандидат в депутаты получил пять суток ареста за брань на агитацию конкурентов

Смольнинский районный суд арестовал на пять суток кандидата в депутаты муниципалитета "Смольнинское" Ярослава Кострова. На заседании 6 августа, за два дня до выборов, суд признал его виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Активиста арестовали за публичную нецензурную брань. Несколько дней назад Ярослав Костров прилюдно отругал агитатора своих конкурентов, которые, по его словам, клеят плакаты на двери парадных.

"Как задрали, все засрали этой ****** (ерундой)! Отдирается причем с краской! Двери реставрировали, 170 тысяч рублей. А вы этой ****** (ерундой) нам *********** (заклеиваете) все двери! Деревянные, красивые, отреставрированные! Видно же, что за домом ухаживают! На кой *** нам нужна вот эта сраная бумага? Зачем вы засираете наш дом?" – обратился он к агитатору кандидатов, которые идут на выборы под брендом "Центра общественного контроля". Речь Кострова оказалась записана на видео. На прощание активист бросил агитатору: "Можешь отнести эту видеозапись в милицию". Тот, видимо, так и сделал.

В августе оппоненты пытались снять Ярослава Кострова с выборов, предъявив претензии к его публикациям во "Вконтакте". Районный суд отменил регистрацию активиста, но в апелляции его решение не устояло