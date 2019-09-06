В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял в пассажиров троллейбуса

В Киеве полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу по пассажирам троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции на своей странице в Facebook.

"Злоумышленника, стрелявшего в одного человека в троллейбусе, а в другого – на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял", – сказали в полиции.

Также сообщается, что в результате конфликта в общественном транспорте пострадало два человека, которых с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.

"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х лет, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена ??степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.