"Фёдор" сошел с орбиты и летит домой

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с собранным в Петербурге роботом-андроидом "Федор" на борту, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле. Об этом сообщил в пятницу космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции, которая велась на сайте Роскосмоса.

Космический корабль #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 успешно отстыковался от агрегатного отсека служебного модуля «Звезда» МКС. Спускаемый аппарат должен совершить посадку в 00:34 мск 7 сентября в 147 км юго-восточнее города Жезказган pic.twitter.com/7oTy4CGxuv — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 сентября 2019 г.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 7 сентября в 00:34 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.