Смольный выкупил у застройщиков 16 школ, детских садов и офисов для врачей за почти 5 млрд рублей. План выполнен чуть больше, чем на треть

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) выкупил в городскую собственность первые 16 социальных объектов из 43 запланированных на 2019 год.

Как говорится в сообщении ведомства от 6 сентября, Смольный заключил с восемью застройщиками госконтракты на сумму 4,7 млрд рублей.

Среди них три объекта здравоохранения (офисы врачей общей практики) в Красногвардейском, Выборгском и Красносельском районах, одна общеобразовательная школа на 1375 мест в Красносельском районе и 12 помещений и зданий для детских садов на 2220 мест в Красногвардейском, Выборгском, Невском, Приморском и Красносельском районах.

Школа и детские садики приобретаются на средства федерального бюджета, выделенные Петербургу по результатам договоренностей, достигнутых врио губернатора Александром Бегловым с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

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Объекты здравоохранения приобретаются за счет городского бюджета.

За последние годы это рекордное количество объектов, приобретаемых городом для развития социальной инфраструктуры, подчеркнули в КИО.