«Петр Ильич все еще ждет». Почему конкурс на памятник Чайковскому может получить неожиданный финал

За полтора дня до выборов врио губернатора Александр Беглов объявил конкурс эскизных проектов памятника создателю «Лебединого озера». Итоги подведут в апреле. Вот только один победитель уже есть.

Сергей Киселев/Коммерсантъ

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовился к открытому конкурсу на создание эскизных проектов памятника Петру Чайковскому. 6 сентября старт конкурсу торжественно объявил Александр Беглов. Итоги должны подвести за месяц до 180-летия со дня рождения композитора. И уже к дате — как предполагается, воплотить в металле. Но, как стало известно «Фонтанке», параллельно инициативная группа деятелей искусства выступает в поддержку конкретного, уже существующего проекта авторства известного скульптора Михаила Аникушина — того самого, что создал образ Пушкина на площади Искусств и другие ставшие знаменитыми произведения. И территория желаемой «прописки» у этого Чайковского — другая.

Споры по поводу места установки велись долгое время. В условиях нынешнего конкурса, условия которого должны появиться на сайте КГА, место оговорено: площадь перед концертным залом Мариинского театра. Конкурс – открытый: к участию в нем приглашаются архитекторы, скульпторы, художники и творческие коллективы как из России, так и из-за рубежа. Лучшие получат вознаграждение: 1,2 миллиона рублей за первое место, 800 тысяч за второе, полмиллиона за третье. В состав жюри войдут художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев, главный архитектор города Владимир Григорьев, а также представители творческих союзов и общественных организаций.

Конкурс пройдет за счёт бюджетных средств: несколько лет назад имя Чайковского было включено в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связаны с Петербургом, и память о которых в городе не увековечена. Это позволяет оплачивать установку произведений монументального искусства из городского бюджета. Тем не менее, Валерий Гергиев в разговоре с «Фонтанкой» признал, что театр может поучаствовать в установке монумента, добавив, – это будет почетно.

«Мы долго шли к осуществлению этой обязанности и мечты», – заметил дирижер, обнаружив, чья это инициатива. Рассказав о том, какое значительное место в репертуаре театра занимает музыка русского классика, он охарактеризовал будущий акт установки памятника как «патриотический».

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«Не может страна считать свое положение великолепным, если Петр Ильич Чайковский все ещё ждёт памятника», – обобщил Гергиев.

Однако маэстро – не единственный, кто хочет увековечить в Петербурге самого прославленного за рубежом русского композитора. О своем желании установить памятник Чайковскому совсем в другом месте – возле Думской улицы – «Фонтанке» сообщил Илья Саутов. И конкретный проект у него уже есть. Притом – аж самого Михаила Аникушина.

«Я организовал фонд имени моего отца, Саутова Ивана Петровича, который руководил музеем-заповедником «Царское Село», – рассказал он. – В этот фонд вошли люди, с которыми я близок: Темирканов, Боярский, Розенбаум, Басилашвили, Фрейндлих — порядка 20 человек. И так получилось, что я стал собственником малой формы, которую создал Аникушин. У меня родилась идея поставить памятник Петру Ильичу возле портика Руски. Там есть выемка между ним и Невским проспектом, между Гостиным двором и бывшим зданием Городской думы. И тогда один аникушинский памятник стоял бы напротив другого, Александру Пушкину, — почему это понравилось и Александру Дмитриевичу, и вообще всем».

О конкурсе, который объявляет Смольный, Илья Саутов знает. Но кооперироваться с Гергиевым не хочет.

«Я своего памятника не отдам, – и Александр Дмитриевич меня поддержал, и Явейн (Никита Явейн — глава архитектурного бюро, – прим. «Фонтанки»), и КГА, и Музей городской скульптуры, – заявил он. – Я уже обошел всех. И собрал этих близких мне людей, которые меня знают с детства, и буду ставить там (на Думской — прим.ред.). А если Гергиев хочет ставить у театра, – я с ним не знаком и не общаюсь, — да ради бога. Ну, будет два памятника. Почему у нас Ленина 24 памятника, а Петру Ильичу — ни одного?»

На самом деле Михаил Аникушин занимался проектом памятника Чайковскому не только из любви к композитору. История строительства памятника Чайковскому в Петербурге давняя. Поставить ему памятник в городе, где он жил и творил, намеревались еще в 1987 году. Мало кто об этом вспомнит, но тогда уже проводился конкурс проектов. И Аникушин получил в том конкурсе по итогам первого тура первое место. Вот только ни один из проектов не был рекомендован к реализации, а второго тура так и не состоялось. В том числе и потому, что не была определена площадка для установки. Но вот курьез: по неоднократно звучавшей в СМИ информации, Аникушин хотел, чтобы его памятник был установлен как раз у Мариинского театра. Правда, концертного зала тогда не было: Михаила Константиновича не стало еще в 1997 году.

А вот Валерий Гергиев о проекте Аникушина знает. Более того, рассуждая о том, как мог бы выглядеть композитор в скульптурном воплощении, дирижер заметил, что, возможно, к проекту Аникушина «стоило бы присмотреться».

Впрочем, тот ли это самый проект, которым располагает Илья Саутов, у владельца скульптурного эскиза уточнить не удалось: тот внезапно получил информацию, что ему «из Смольного» порекомендовали с «Фонтанкой» не общаться, и закруглил разговор.

Зато аникушинский памятник помнит архитектор Никита Явейн.

«Наверное, это тот самый памятник, да, – предположил он. – Я видел аникушинский вариант, но надо понимать, что это эскиз, а не полномасштабная работа. Он, как и все аникушинское, – очень классная вещь. Но это только проект, и кто и как его адаптирует – вопрос. Это не очень простое решение, надо искать скульптора, который бы Аникушина, условно говоря, воплотил. Так что все пока неоднозначно».

Саутов – не первый, кто хочет поставить Чайковского на Думской. В 2018 году широко обсуждалась возможность установить там монумент работы московского скульптора Ильи Дюкова. Но против гигантского многотонного монумента возразил петербургский метрополитен, который увидел в увесистом памятнике угрозу для пассажиров подземки.

P.S.: В Петербурге один памятник Чайковскому уже есть — но это бронзовый бюст, установленный в Таврическом саду. Работа скульптора Бориса Пленкина и архитектора Жана Вержбицкого была открыта еще в 1990 году. Тогда городские власти, по-видимому, решили, что «малой кровью» закрыли вопрос.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"