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Авто
06.09.2019 20:10
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Volkswagen дал новую жизнь классическому «Жуку». Он стал электрическим

Volkswagen дал новую жизнь классическому «Жуку». Он стал электрическим

Volkswagen в преддверии крупнейшего автомобильного салона во Франкфурте, который состоится на следующей неделе, показал неожиданного «шоу-стоппера» – электрокар, переделанный из классического «Жука». Такие переделки уже довольно многочисленны и популярны, но впервые в этом участвует сам Volkswagen, а не какие-то сторонние компании.

Снаружи это «тот самый» оригинальный K?fer, которого мы все знаем и обожаем, но внутри у него литий-ионный аккумулятор и электродвигатель вместо традиционного ДВС, пишет CNET. Электрическая ходовая часть взята от серийной микролитражки VW e-Up!, поэтому переоборудование «Жука» не представляло больших сложностей.

Конкретные работы по переделке автомобиля выполняла компания eClassics. В результате «Жук» стал немного тяжелее, но на динамике это почти не сказалось. Электродвигатель от e-Up! выдает мощность в 81 лошадиную силу, что почти в полтора раза больше, чем было у бензинового предшественника. Однако существенно возрос и вес машины, в основном за счет батарейного блока на 36,8 киловатт. В результате динамика разгона осталась практически прежней, то есть электрический «Жук» так же нетороплив, как и его предшественник.

Про прикидкам CNET (официальные цифры не приводятся), разгон до «сотни» займет не менее 10 секунд, а максимальная скорость составит 150 км/ч. Объявленный запас хода (немаловажная характеристика для любого электрокара) составляет всего 200 км, что, конечно, не впечатляет, но вполне достаточно для городской эксплуатации. «Электрожук» сможет использовать так называемые «быстрые» зарядки, но и тут, судя по всему, торопиться владельцу будет некуда: за час батарея сможет зарядится только на 150 км пути.

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Конечно, выпуск такого «нового старого Жука» – это чисто рекламная акция, рассчитанная на ностальгирующих по классике поклонников немецкой марки. «Тираж» переделок не будет очень большим, но Volkswagen и eClassics обещают, что помимо «Жуков» будут переоборудованы и другие культовые исторические «Фольксвагены»: «минибас» (он же «хиппивэгон») и даже «Гольфы» первых выпусков.

Электрический «Жук» будет показан на стартующей 14 сентября выставке во Франфурте наряду с премьерой первого специально созданного электромобиля Volkswagen I.D. 3, который, как написано в пресс-релизе компании, «открывает новую эру» в истории марки.

Volkswagen дал новую жизнь классическому «Жуку». Он стал электрическим

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