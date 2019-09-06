«С возбуждением даже не подходите». После отравления в Пулково пирожками с личинками делом не пахнет

Две сотрудницы Пулково провели в Боткинской клинике по неделе после того, как поели в служебной столовой. Следственный комитет на транспорте больше месяца собирал материал на возбуждение уголовного дела. «Фонтанка» узнала, что на следующей неделе следствие вынесет противоположное решение. Собеседники нашего издания кивают на прокуратуру и предлагают версию о дестабилизации всего аэропорта.

По информации «Фонтанки», Следственный комитет на транспорте 9 сентября, скорее всего, откажет в возбуждении уголовного дела по статье 238 УК – «Сбыт товаров или указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Данная проверка идет с конца июля, после того, как 24-го числа в служебной столовой Пулково, известной как «Компот», отравились две молодые сотрудницы, работающие агентами по регистрации.

В тот же день они были госпитализированы в инфекционное отделение Боткинской больницы с диагнозом «острый гастроэнтерит». Провели там около недели. Кстати, одна из сотрудниц на днях легла в больницу повторно.

По данным «Фонтанки», после отравления были проведены изъятия продуктов, Роспотребнадзор дал экспертное заключение. Затем Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела повторное исследование, после чего заподозрила, что испорченную продукцию подкинули. Очевидно, ради скандала, которого, заметим, в СМИ не было.

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Что касается причины отравления и, соответственно, дискуссии ведомств, то выглядела проблема на 24 июля так.

Собеседник «Фонтанки» в правоохранительных органах так прокомментировал внутренние, если можно так сказать, правовые трения: «В прокуратуре прямо сказали: с возбуждением уголовного дела даже не подходите».

– Говорят, там уверены, что все это инициировано. Дальше элементарная логика: если самими сотрудницами, то что же они это ели-то? Если неизвестным, так надо не 238-ю возбуждать, а другую статью. Например, умышленный вред здоровью или что-то похлеще. Может, работу Пулково кто-то решил дестабилизировать? – то ли иронизировал, то ли оппонировал надзору наш собеседник.