Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома Восточный

Военных не будут привлекать к строительству космодрома Восточный, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию Роскосмоса, что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей", – сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

На этой неделе вице-премьер Юрий Борисов заявил о неудовлетворительных темпах строительства космодрома. "Я был в июле на Восточном и могу сказать, что темпы возведения объектов второй очереди нас по-прежнему не удовлетворяют. Должно быть привлечено гораздо больше и рабочих, и техники", – заявил вице-премьер.

По его словам, рассматривается вопрос привлечения к строительству публично-правовой строительной компании Минобороны. Вице-премьер отметил, что речь не идет о замене нынешнего подрядчика – компании "ПСО "Казань". "На Восточном очень много работы. Уверен, "Казани" там тоже будет чем заняться", – добавил Борисов.

В настоящее время на Восточном завершено строительство объектов первой очереди для запуска ракет "Союз". Ведется строительство второй очереди, работы начались в конце апреля.