Он от меня здорово получил. Памфилова рассказала, как отбилась от ночного «гостя» стулом

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Глава ЦИК прервала молчание и от первого лица поведала о ночном нападении на свой дом. Преступник пытался войти вслед за кошкой.

Элла Памфилова, в дом которой в подмосковной Истре в ночь с 5 на 6 сентября пытался проникнуть неизвестный, рассказала каналу «Россия 1» об обстоятельствах нападения. По словам главы ЦИК, она пошла впустить домой кошку, когда увидела темную тень.

«Преступник был в перчатках, в маске, подготовленный, молодой, гибкий. Он вытащил электрошокер и раз 10–15 пытался меня ткнуть. У меня есть обожженные места, но больше царапины и синяки», – поделилась пострадавшая.

Однако Памфилова не впала в панику и стала молотить нападавшего изо всех сил: «И начала очень громко на него ругаться. Не знаю даже, откуда у меня такие силы взялись: я, как боец, схватила тяжелейший стул и со всей своей дурацкой мощи попыталась в него швырнуть».

Несмотря на то, что преступник, по оценке главы ЦИК, был физически сильнее, он «от меня получил здорово и уматывал очень быстро».

«Я хочу надеяться, что это просто случайность — может быть, перепутал и не знал, к кому идет. Слава богу, у меня нервы крепкие, но когда на тебя нападают в собственном доме — это очень тяжело. Я не собиралась никому рассказывать об этом, держусь, как могу», – уверила Элла Памфилова.

Как ранее сообщало МВД, по факту нападения на дом главы ЦИК РФ было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Его впоследствии забрал для дальнейшего расследования Следственный комитет.

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В декларации о доходах указывается, что площадь жилых помещений в Истре, которые принадлежат Памфиловой, составляет 230 квадратных метров, земельного участка – свыше 2000 квадратных метров.