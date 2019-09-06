Неделю движение в центре Петербурга будут перекрывать съемки и Генеральная ассамблея ЮНВТО

С понедельника, 9 сентября, в течение недели в Петербурге будут перекрывать некоторые улицы в центре. А уже с вечера воскресенья начнут запрещать парковку. Об этом 6 сентября предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Из-за киносъемок компании ООО «БАБЛ СТУДИОС» будут перекрывать следующие улицы:

с 18:00 9 сентября до 8:00 10 сентября – по площади Островского, улице Зодчего Росси;

с 18:00 11 сентября до 7:00 12 сентября – по набережной Мойки от Гороховой улицы до Исаакиевской площади;

15 сентября с 6:00 до 13:00 – по Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Кирпичного переулка (кроме наземного городского пассажирского транспорта);

16 сентября с 6:00 до 22:00 – по набережной Зимней канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы и по Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 30 по Миллионной.

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В воскресенье, 15 сентября, в период с 13:00 до 22:00 движение по Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Кирпичного переулка и перекрестку Большой Морской с Гороховой улицей будет приостанавливаться не более, чем на 15 минут в течении часа.

Помимо этого на указанных улицах будут запрещать остановку автотранспорта:

с 20:00 8 сентября до 10:00 10 сентября – на площади Островского и улице Зодчего Росси;

с 6:00 11 сентября до 7:00 12 сентября – на набрежной Мойки от Гороховой улицы до Исаакиевской площади;

с 6:00 14 сентября до 22:00 15 сентября – на Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Кирпичного переулка;

с 7:00 15 сентября до 21:00 16 сентября – на набережной Зимней канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы и на Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 30 по Миллионной.

А 10 сентября фонд «Росконгресс» проведет в Петербурге 23?ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации ЮНВТО. В связи с этим с 00:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта по Водопроводному и Минскому переулкам.

Кроме того, по некоторым адресам можно будет парковаться только по пропускам: