Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена

Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», — сообщил адвокат заключенных россиян Василий Рыбин.

Ранее Рыбин обнародовал информацию о том, что украинская сторона исключила одного гражданина России из списков на обмен, однако не назвал его имени.

По утверждению украинских СМИ, в списке для передачи российской стороне при этом числятся главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, «ценный свидетель» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за государственную измену украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

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Остальные имена остаются неизвестными, однако источник отмечает, что списки могут меняться вплоть до дня обмена, который запланирован на 7 сентября.

Ранее ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В офисе президента Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что «информационный хаос» возникает вокруг этой темы не первый раз. В Кремле также не говорят о дате обмена, отмечая, что из-за чувствительности темы «анонсов быть не может». По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле «35 на 35», однако список имен пока не известен.