Быстров: Ужасно отношусь к геям, а к гей-бару ходил, потому что пьяный был

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал об инциденте, который произошёл с ним в сентябре 2018 года. Возле одного из баров в центре Петербурга футболиста ударили по лицу. Быстров на это отвечать не стал. Позже выяснилось, что события происходили напротив гей-клуба.

– Как ты относишься к геям? – спросила Быстрова ведущая YouTube-канала «Быстров и Кларк» Наталья Кларк.

– Ужасно отношусь вообще.

– А зачем ты пришел тогда к этому клубу?

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– К гей-клубу? Да просто пьяный был, перепутал двери.

– А почему ты не ответил этому? (Который ударил Быстрова по лицу. – Прим. ред.).

– Да потому что я даже не понял, что меня ударили. Я потом в Интернете посмотрел, сопоставил. Я вообще считаю, что пьяным не надо было… Хотя не ввязывался, просто стоял. Потом он сказал, что был неправ. Мне дали телефон, и я послушал, что он был неправ.

Владимир Быстров родился 31 января 1984 года в Луге. Несмотря на то, что он дважды становился чемпионом России в составе «Зенита» (2010, 2011/12), а в 2008 году – бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, с болельщиками у него сложные отношения.

С 2001 года, после юношеской «Смены», он играл в «Зените», а в 2005 году перешёл в «Спартак». Переход в стан принципиального соперника вызвал у петербургских фанатов болезненную реакцию. В 2009 году спортсмен вернулся в «Зенит», но болельщики не простили его. С 2014 года играл в «Анжи», «Краснодаре», «Тосно». В марте 2018 года руководство клуба «Тосно» заявляло, что Быстров не играет из-за травмы.