В Томске подростка будут судить за вмятины на капоте машины, которая сбила его собаку

Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества передано дознанием одного из районов Томска в суд. Обвиняемый подросток ударил по капоту машину, под колесами которой умирал его щенок.

Как 6 сентября сообщает региональное управление МВД по городу Томску, местного жителя обвиняют в том, что на фоне личной неприязни он не менее одного раза ударил по капоту автомобиля двумя сжатыми кулаками. Произошло это на улице Кольцевой Проезд среди гаражей. Своими деяниями обвиняемый причинил владельцу машины значительный материальный ущерб.

Сухое сообщение от полиции расшифровывает издание «тв2». Подсудимым оказался 16-летний подросток, который действительно ударил по капоту «Ниссана», но только тогда, как объяснили журналистам родители молодого человека, когда водитель не отреагировал на крики и просьбу съехать с его собаки. Щенок погиб под колесами внедорожника, но водителя не привлекли даже к административной ответственности, сообщает «тв2».

О статусе подозреваемого для подростка стало известно через несколько недель после того, как ребенок похоронил щенка. Его вместе с отцом вызвали к дознавателям, где им сообщили, что уголовное дело возбуждено из-за ущерба в 14 тысяч рублей.

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Родители молодого человека утверждают, что пытались решить вопрос разговором, но водитель потребовал для подростка судимости.

В материалах дела сказано, что юноша якобы угрожал водителю и даже бросился на него с топором. Привлечь убившего собаку владельца машины не удалось, так как, объяснили семье в правоохранительных органах, они сами виноваты, что пес гулял без поводка и намордника.