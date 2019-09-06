Год переписки с чиновниками. ГАТИ дала добро на посадку трех кленов на площади Восстания

Государственная административно-техническая инспекция согласовала высадку трех кленов сорта «Глобозум» у гостиницы «Октябрьская» в Петербурге. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба ГАТИ. Для того, чтобы вернуть деревья на площадь, активисты больше года переписывались с чиновниками.

Активисты в период с 26 по 29 сентября самостоятельно высадят три клена сорта «Глобозум» на площади Восстания — со стороны Песковского переулка и гостиницы «Октябрьская». На этих местах в советские времена росли деревья. Не только работы проведут сами инициаторы возвращения зелени на площадь, но и саженцы, и земля приобретались на собранные пожертвования.

В ГАТИ пояснили, что получение согласия инспекции является залогом сохранности посадок, так как по незнанию горожане могут озеленять, например, охранные зоны инженерных сетей, и растения будут гибнуть.

Напомним, что в центре площади Восстания в советское время также росли деревья. В 1985 году вместо сквера в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне установили гранитный обелиск «Городу-герою Ленинграду».