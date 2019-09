Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit

Палата лордов британского парламента утвердила, как и ожидалось, принятый 4 сентября палатой общин законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС, сообщает Sky News.

BREAKING: The House of Lords has approved a bill aimed at blocking a no-deal #Brexit.



Follow our live blog here for more: https://t.co/rHCtkZnzLB pic.twitter.com/9qpuAwC9l8