Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit

Палата лордов британского парламента утвердила, как и ожидалось, принятый 4 сентября палатой общин законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС, сообщает Sky News.

BREAKING: The House of Lords has approved a bill aimed at blocking a no-deal #Brexit.



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Палата общин приняла законопроект – вопреки позиции правительства – позавчера вечером. Он обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения.

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Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут блокировать законопроект и примут его в пятницу. Документ получит одобрение королевы и станет законом, как ожидается, в понедельник, 9 сентября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, считающий, что страна должна покинуть Евросоюз 31 октября в любом случае, уже грозил парламенту назначением досрочных выборов. Проблема в том, что такое решение должен поддержать сам парламент.