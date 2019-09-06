Слух о рублевых сарафанах наводнил владикавказский магазин. Покупатели вели себя так, что горожанам стало стыдно

Во время распродажи в одном из магазинов одежды во Владикавказе воодушевленные скидками горожане с криками перелезали друг через друга. Продавали по рублю, но далеко не все.

Видеозапись из магазина Like в торговом центре «Столица» на окраине Владикавказа появилась в Instagram накануне, 5 сентября. За сутки она набрала под 100 тысяч просмотров и множество комментариев, осуждающих поведение местных жителей. Позорным пользователи сочли ажиотаж, который царил во время распродажи одежды. Покупатели, судя по записи, брали все, что удавалось вытащить из ящиков, не глядя на цвет, размер и фасон. Штурмовать магазин начали еще до открытия, люди переползали друг через друга, пытаясь оказаться как можно ближе к дверям. Набрав охапки вещей, покупатели часть роняли, их тут же, с боем, подбирали другие.

Реклама



Ажиотаж ТАСС прокомментировали в городском правительстве. Там отметили, что не в праве запрещать коммерсантам устраивать распродажи, но магазин должен был подумать о безопасности клиентов.

«Фонтанке» удалось связаться с владельцем сети магазинов Like Леваном Кокаевым. Он объяснил, что по рублю продавали только некоторые позиции, остатки летней коллекции, и то не все. Акцию придумал отдел маркетинга, планировалось растянуть ее на три дня, но в магазине быстро поняли, что иначе это может привести к травмам. В первый день, отметил Кокаев, народу было гораздо меньше, но слухи уже на следующее утро собрали у входа огромную толпу. «Пострадавших не было, но некоторые действительно вели себя по-хамски. На нас начали жаловаться, пришлось заканчивать акцию. Хотели сделать как лучше людям, но сами видите, что из этого вышло», – добавил бизнесмен.

Утром 6 сентября магазин продолжил работу, но стоимость одежды вернулась к обычным, как минимум, трехзначным ценам.