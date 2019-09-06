Полмиллиарда на переезд. СЗТУ ищет офис для электронных таможен в центре Петербурга

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) готовит переезд своих подразделений – Северо-Западной электронной таможни, Северо-Западного таможенного поста (центр электронного декларирования) и Балтийского таможенного поста (центр электронного декларирования) Северо-Западной электронной таможни. Для их размещения ведомство ищет офис и готово потратить на его приобретение 495 млн рублей, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

Новый дом должен непременно располагаться в бизнес-центре в Центральном районе Северной столицы, поближе к аппарату управления самого СЗТУ. Это поможет сократить «транспортные и временные издержки, связанные с перемещением должностных лиц и документов», – говорится в конкурсной документации. При этом таможенники хотят, чтобы оно находилось в 10–20 минутах ходьбы от метро и вблизи остановки общественного транспорта.

Здание для ведомственных подразделений должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2016 года. Общая площадь не меньше 6–7 тыс. кв. м, при этом на сами офисы должно приходиться не менее 3,4 тыс. кв. м. Планировка помещений, хотят в СЗТУ, должна подходить для организации openspace, а стены быть «без признаков поражений грибком» и не требовать дополнительного ремонта.

Сейчас ЦЭД Балтийской таможни находится в принадлежащем им здании на Двинской улице. Он переехал туда в начале 2019 года, после того, как покинул порт Бронка. К концу 2019 года таможенное оформление всех грузов СЗФО должно переместиться в Петербург, где будут созданы две «электронные таможни». Решение стало развязкой многолетнего конфликта между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными чиновниками.