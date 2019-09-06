К суду в деле «хранителя» взрывчатки Иванютенко гексогена стало в триста раз больше. Он рассказал, как ему предлагали убить Пригожина

Невский районный суд на заседании 6 сентября начал рассмотрение по существу дела о незаконном хранении взрывчатки, подсудимым по которому проходит политический активист Владимир Иванютенко. На заседании он мечтал, как даст госслужащим почувствовать себя достойными людьми, а кремлевская верхушка окажется на его месте.

Исходя из обвинительного заключения, Иванютенко судят по двум эпизодам. По версии следствия, 18 февраля этого года под обшивку киоска «Союзпечати» между домами 16 и 18 по улице Дыбенко он положил «пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена ПВВ 5А» массой чуть меньше грамма и отрезок огнепроводного шнура с дымным порохом в четверть метра длинной. Сразу после он якобы направился в «Пятерочку» в 14-м доме по той же улице и в ячейку №30 камеры хранения положил ту же взрывчатку, но массой уже 364,8 г, полутораметровый шнур и два электродетонатора, которые также «содержат заряд гексогена или тена» массой около 1 грамма.

Про тайник в газетном ларьке Иванютенко в процессе передачи ключей от ячейки якобы рассказал добровольно участвовавшему в оперативной разработке, а ныне свидетелю под псевдонимом Иванов Г.П. Сам Иванютенко знает его под фамилией Левин.

Откуда подсудимый взял взрывчатку, следствию установить не удалось. Во время избрания меры пресечения в деле фигурировала информация только о грамме в «Пятерочке», газетный киоск не упоминался вовсе.

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47-летнего Владимира Иванютенко арестовали зимой этого года. В изоляторе он оказался через некоторое время после того, как узнал в информаторе «Новой газеты» Валерии Амельченко своего обидчика – в канун нового 2018 года возле парадной, где он снимал квартиру, его несколько раз ударили ножом. После публикации «Новой» об окружении ресторатора Евгения Пригожина, основанной на рассказах Амельченко, Иванютенко заявил, что именно собеседник журналиста напал на него. Состоялась очная ставка, информатор заверил, что не имеет отношения к нападению на ныне арестованного, Амельченко остался в деле свидетелем.

На вопрос судьи о том, понятно ли подсудимому, в чем его обвиняют, и признает ли он вину, Иванютенко ответил, что не может комментировать «бред сумасшедшего». «Представьте, если к вам придет душевнобольной и начнет у вас что-то спрашивать, что я могу ему ответить? Ступай с миром, добрый человек, вот и все», – призвал Максимова пофантазировать подсудимый.

Комментируя обвинительное заключение, Иванютенко вновь отметил, что все ему вменяемое – это провокация, организованная тем самым Ивановым-Левиным. Он рассказал, что последний не единожды, якобы занимаясь с ним совместной оппозиционной деятельностью, призывал его к убийствам, в том числе гееборца Тимура Булатова. По словам подсудимого, когда Иванютенко должен был опознать в своем обидчике информатора «Новой газеты» Валерия Амельченко, все тот же Левин его отговаривал, «как мантру» повторяя: «Ты сядешь на 5–6 лет за лжесвидетельствование». «Примерно как и вот эта статья, 221.1, тоже до пяти лет», – провел параллели активист. Вместо очной ставки Левин якобы предложил Иванютенко поступить с Амельченко «так же, как он с тобой», то есть взять нож, «воткнуть его в печень и провернуть».

«Я соглашался, кивал, хлопал по плечам, но, понятное дело, я не собирался этого делать», – заверил томящийся в «аквариуме» подсудимый и припомнил другое предложение от Левина – убить миллиардера Евгения Пригожина.

«Это же большой человек, мы станем героями, особенно ты, это вызовет громадный общественный резонанс, ты станешь знаменитым. Да, тебе, наверное, придется бежать из страны, но мы тебе поможем», – цитировал на заседании Левина оппозиционер.

«Понятное дело, иначе как к бреду сумасшедшего я не мог к таким предложениям относиться. Кто я и кто Пригожин. Это как мальчишка с тростинкой, который пытается своей тростинкой заколоть закованного в броню рыцаря. Ну или бросаться с лопатой саперной на танк», – был образен Иванютенко.

Иванютенко отметил, что такие, как он, «хотят изменить страну к лучшему, сделать так, чтобы все стали людьми, чтобы почувствовали себя свободными, достойными людьми, а не пешками, которые за миску похлебки вылизывают зад своему хозяину».

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Возвращать его к действительности пришлось судье, вновь напомнив про УПК. «Что я могу еще сказать, могу только поаплодировать вам. Вы поймали страшного преступника, который якобы что-то хранил. Я близко никогда не видел и не имел дело ни с какой взрывчаткой и я не знаю, что мне пытался подсунуть Левин и что в итоге попало на экспертизу», – сказал подсудимый и позволил себе помечтать, как когда-нибудь на его месте окажутся обитатели Кремля. Перейдя к сути происходящего, он наконец добавил, что вину не признает, так как нет состава преступления. Его позицию поддержали защитники.

К исследованию доказательств перейти не удалось. По плану прокурора планировалось начать с допроса свидетелей стороны обвинения, но их, как заметили защитники, судя по всему, даже не пытались вызвать. Предложение адвокатов зачитать письменные доказательства и послушать имеющиеся аудиозаписи судья не поддержал и перенес заседание на 4 октября.

Защитник Крикун также успел заявить ходатайство о вызове в суд свидетелем Амельченко. Судья его не удовлетворил, но пообещал «пойти навстречу» и составить повестку. Обеспечить явку Амельченко в суд адвокаты должны самостоятельно, и, коль явится, его обязательно допросят.